İki çocuk annesi evinde silahla öldürüldü: İstanbul'da eş dehşeti

İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre, 43 yaşındaki Songül Budak, gece saatlerinde evinde olduğu sırada boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı, daha sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İki çocuk annesi Songül Budak'ın çocuklarından birinin askerde olduğu öğrenilirken, cinayet haberinin ardından olay yerine çok sayıda akraba ve komşunun geldiği belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.