İki çocuk annesi kadın sokak ortasında öldürüldü

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Muğla'nın Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hareketsiz yatan kadının Özlem Arslan (38) olduğunu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.