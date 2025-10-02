İki çocuk annesi Sara'nın şüpheli ölümü

Diyarbakır'da şüpheli ölüm gerçekleşti.

Sabah saatlerinde 5 Nisan Mahallesi’nde yakınları, eve girdiklerinde 24 yaşındaki Suriye uyruklu Sara Merabi’yi, bebek beşiğinin yanındaki dolaba asılı halde bulduğu ihbarında bulundu.

Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, Merabi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ ÇOCUK ANNESİNİN ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

3 ve 5 yaşında 2 çocuğu olduğu belirtilen Sara Merabi’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.