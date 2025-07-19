İki çocuk babası adam evinde ölü bulundu
Eskişehir'de 56 yaşındaki iki çocuk babası bir kişi evde ölü bulundu.
Büyükdere Mahallesi Cevahir Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki 56 yaşındaki A.E.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Haber alınamayan şahsın bulunduğu dairenin kapısı çilingir vasıtasıyla açıldı. İçeriye giren ekipler, yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatan A.E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Ölü bulunan adamın akciğer hastası olduğu ve eşinden ayrı yalnız yaşadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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