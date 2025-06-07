İki çocuk babasının acı ölümü: Kene yine can aldı

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde yaşayan Yavuz Vural'ın vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştı.

Keneyi vücudundan kendi çıkaran Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural, kene ısırmasıyla buluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Vural'ın cenazesi bu sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Gölbaşı köyüne götürüldü.

ALTI CAN KAYBI

Öte yandan kent genelinde bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.