İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu: 3 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce husumetli iki aile arasında çıkan kavgada okul servisindeki iki öğrencinin can vermişti. Silahlı kavgaya ilişkin yakalanıp gözaltına alınan Süleyman Doğruyol, tutuklandı.

İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu: 3 yıl sonra yakalandı

24 Ekim 2022'de Viranşehir-Ceylanpınar yolu üzerindeki okullar bölgesinde husumetli iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

sırasında, olayla ilgisi olmayan okul servis minibüsünde bulunan lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ve Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti.

İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu: 3 yıl sonra yakalandı - 1

14 KİŞİ YARALANDI

14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada, Süleyman Doğruyol'un şüpheli olduğu belirlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan Doğruyol, gizlendiği adreste, merdiven boşluğunda, betonarme ve briketlerle kapatılmış gizli bölmede yakalandı.

İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu: 3 yıl sonra yakalandı - 2

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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