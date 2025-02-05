İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu: 3 yıl sonra yakalandı

24 Ekim 2022'de Viranşehir-Ceylanpınar yolu üzerindeki okullar bölgesinde husumetli iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, olayla ilgisi olmayan okul servis minibüsünde bulunan lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ve Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti.

14 KİŞİ YARALANDI



14 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada, Süleyman Doğruyol'un şüpheli olduğu belirlendi.



Hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan Doğruyol, gizlendiği adreste, merdiven boşluğunda, betonarme ve briketlerle kapatılmış gizli bölmede yakalandı.