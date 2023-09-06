İki çocuk otomobili apartman boşluğuna düşürdü

İstanbul Kağıthane'de bir otomobil 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Şafak Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuk babalarının park halindeki otomobilin içinde oynamaya başladı.

İddiaya göre çocuklar otomobilin el frenini indirince otomobil hareket etti. Apartmanın demir korkuluklarına çarpan otomobil 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.



CAMI KIRIP ÇOCUKLARI KURTARDILAR

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil içerisindeki çocukları apartman sakinleri otomobilin ön camını kırarak çıkarttı. Şans eseri iki çocuk kazayı yara almadan atlatırken, binanın dış cephesi ve otomobilde hasar oluştu.