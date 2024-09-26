İki DAEŞ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışma kapsamında alınan istihbarat doğrultusunda firari DAEŞ hükümlüleri S.S. ile A.Y’nin adres bilgilerine ulaşıldı.



Adnan Menderes Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesi’nde İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş S.S. ve A.Y. gözaltına alındı.



Hükümlüler işlemlerin ardından Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

