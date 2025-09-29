İki dilencinin üzerinden 6 bin 160 lira çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere yönelik denetimler aralıksız sürüyor.



Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Milli İrade Meydanı'nda suçüstü yakaladığı 2 dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uyguladı.



Denetimler sırasında dilencilerin üzerinden çıkan 6 bin 160 liraya el konuldu.

