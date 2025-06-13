İki eşi de intihar etti: Sistematik eziyete 10 yıl hapis

Bakırköy'de eşi Vesile Bingöl'ün yaşamına son vermesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık İsmet Bingöl'ün cezası belli oldu.



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İsmet Bingöl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada son sözü sorulan sanık İsmet Bingöl, hayatını çocuklarına adadığını, adalete güvendiğini ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bingöl'ü "intihara yönlendirme" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Sanığın hükümle birlikte tutuklanması talebini reddeden heyet, Bingöl hakkındaki adli kontrol şartının devamına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Olay, 24 Temmuz 2023 tarihinde Bakırköy'de meydana geldi. Vesile Bingöl, eşi İsmet Bingöl ile yaşadığı evde ölü bulundu. Başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, sanık İsmet Bingöl hakkında "Kasten öldürme" suçlamasına yer verilmezken hakkında "İntihara yönlendirme" ve "Eşe karşı eziyet" suçlarından toplam 4 ila 18 yıl arasında hapis cezası istendi.

İLK EŞİNİN DE İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ



Bingöl'ün ilk eşi de hayatını kaybetmiş ve sanık, maktülün intihar ettiğini dile getirmişti.