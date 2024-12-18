İki Eurofighter savaş uçağı Ankara'da
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı, incelenmek üzere Ankara'ya geldi.
İki Eurofighter Typhoon, Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Üssü'ne indi. Uçaklar, Türk yetkililer tarafından inceleniyor.
Uçaklarla birlikte, Ankara önemli bir ismi de ağırlıyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi.
Görüşmede, Ankara'nın Eurofighter savaş uçağı talebi değerlendirildi.
Bakan Güler, hafta sonu Eurofighter savaş uçağı tedariğiyle ilgili görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü söylemişti.
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