İki faili meçhul dosya aydınlatıldı. Yunus Emre de Damlanur da cinayete kurban gitmiş
08.08.2026 11:01
Afyonkarahisar'da ölüdürülen dört yaşındaki Yunus Emre
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı çalışmasıyla iki faili meçhul dosya aydınlatıldı. Van ve Afyonkarahisar'da yaşanan iki olayda yaşamını yitiren iki çocuğun aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıldı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda iki yeni dosya ele alındı.
O dosyalardan biri Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Damlanur Sarihan'ın ölümüne ilişkindi.
Damlanur'un ölümünün intihar olduğu ileri sürülmüştü. Ancak dosyada cinayet bulgularına ulaşıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeniden açılan dosyada yeni bulgulara ulaşıldığını, gizli tanık beyanları ile aile bireylerinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmanın derinleştirildiğini bildirdi.
Bu kapsamda harekete geçen ekipler dün Tekirdağ, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirip yedi şüpheliyi gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'da Yunus Emre Yakar'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheliler.
YUNUS EMRE'NİN ÖLÜMÜNDEKİ KORKUNÇ GERÇEK
Bir diğer dosya ise Afyonkarahisar'dan.
Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak 2026 günü yaşamını yitiren 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya belirlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, otopsi bulguları ile şüphelilerin ifadelerindeki çelişkilerden yola çıkılarak olayın yüksekten düşme gibi gösterilmek istendiğini belirtti.
Gürlek, üvey baba B.K.'nın kasten öldürme ve eziyet suçundan tutuklandığını açıkladı. Aynı soruşturmada üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.
Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.