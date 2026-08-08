İki faili meçhul dosya aydınlatıldı. Yunus Emre de Damlanur da cinayete kurban gitmiş

YUNUS EMRE'NİN ÖLÜMÜNDEKİ KORKUNÇ GERÇEK

Bir diğer dosya ise Afyonkarahisar 'dan.

Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak 2026 günü yaşamını yitiren 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , otopsi bulguları ile şüphelilerin ifadelerindeki çelişkilerden yola çıkılarak olayın yüksekten düşme gibi gösterilmek istendiğini belirtti.

Gürlek, üvey baba B.K.'nın kasten öldürme ve eziyet suçundan tutuklandığını açıkladı. Aynı soruşturmada üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.

Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.