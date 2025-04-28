İki FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı

Edirne'de iki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İki FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı

'de güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ü.T. ile Y.A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ile ilişkili oldukları tespit edildi.

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