İki FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan iki FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

İki FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan /PDY şüphelileri O.T. ve A.H. yakalandı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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