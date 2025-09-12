İki genç kız arabada infaz edilmişti: Firari şüpheliler yakalanarak tutuklandı

13 Şubat 2022 tarihinde Kocaeli Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'ndeki yaşanan olayda, kar maskeli şahıslar ışıklarda bekleyen araçlara 30 el ateş etmiş ve olayda Tuğçe Semiz (21) ile Emine Çöp (26) isimli genç kızlar hayatını kaybederken, araçta bulunan Alihan Kaya (27) ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDILAR



Olayın ardından yapılan çalışmalarla şüphelilerden R.T., Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde tamamlanan işlemlerinin ardından R.T., 5 Eylül 2025’te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Firari durumda olan diğer şüpheli A.Y. ise İstanbul’un Kartal ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla 11 Eylül’de yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.