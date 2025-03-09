İki genç motosiklet kazası kurbanı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi mevkiinde aynı istikamette ilerleyen TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan Atilla Kafas (19) ve Halit Helvacı (18) hayatını kaybetti.

Kazada vefat eden iki gencin cansız bedenleri olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.