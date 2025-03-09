İki genç motosiklet kazası kurbanı
Hatay'da TIR'la çarpışan motosikletteki biri 18, diğeri 19 yaşındaki iki genç yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi mevkiinde aynı istikamette ilerleyen TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan Atilla Kafas (19) ve Halit Helvacı (18) hayatını kaybetti.
Kazada vefat eden iki gencin cansız bedenleri olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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