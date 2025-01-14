İki genç motosiklet kazası kurbanı
İzmir'in Urla ilçesinde, ağaca çarpan motosikletteki 19 yaşındaki Velican Ecevit ile 20 yaşındaki Anıl Balıkçı hayatını kaybetti.
İzmir'de sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 CIM 058 plakalı motosiklet, Urla ilçesi Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı'nda kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada motosikletteki Velican Ecevit (19), Anıl Balıkçı (20) ve Miraç A. (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ecevit ve Balıçkı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı Miraç A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
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