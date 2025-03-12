İki göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, Konya-Antalya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü, kent merkezine doğru kaçmaya çalışırken kovalamaca sırasında kaldırıma çarptı.



Kazanın ardından araçtan inip yaya olarak kaçmak isteyen 4 kişi, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Göçmen kaçakçılığı yaptığı anlaşılan yabancı uyruklu M.A.N. ve A.E.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



M.A.N'nin üç suçtan arandığı ve bir yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.



Araçtaki iki düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

