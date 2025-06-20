İki grup arasında kız isteme kavgası

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Şeyh Şamil Mahallesi Urfa Bulvarı'nda iki grup, daha önce kız isteme meselesi yüzünden tartıştı.

Taraflar arasından yaşanan silahlı kavgada, iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.