İki grup arasında taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Hüseyin E. (55), Abdurrahman T. (61), Hebat T. (31) ve Lokman T. (32) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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