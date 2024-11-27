İki grup arasında taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

İki grup arasında taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

'in Kızıltepe ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Hüseyin E. (55), Abdurrahman T. (61), Hebat T. (31) ve Lokman T. (32) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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