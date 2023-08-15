İki grup arasında taşlı, sopalı, tabureli kavga

Dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde meydana gelen olayda iki grup rasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar taş, sopa ve tabure ile birbirlerine girdi.



Kavgada yaralıların olduğu bilgisi alınırken o anlar bina sakinleri tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.