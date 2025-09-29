İki grup arasında temizlik nedeniyle kavga çıktı: Bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında toz nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.
Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi’nde iki grup arasında kavga çıktı.
Gruplar arasında kepçeyle temizlik yapıldığı sırada çıkan toz nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan M. Veysi Demir (50) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) ise yaralandı.
Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenilirken, M. Veysi Demir'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Eskikale Mezarlığı’nda defnedildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Türkiye
- Cinayet
- Mardin Artuklu