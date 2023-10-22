İki grup arasında tüfekli kavga: 16 yaralı

Isparta'da iki grup arasında çıkan kavgada, 5 kişi tüfekle, 11 kişi ise dövülerek yaralandı.

İki grup arasında tüfekli kavga: 16 yaralı

Zafer Mahallesi'nde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 5 kişi tüfekle 11 kişi ise darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki grup arasında tüfekli kavga: 16 yaralı - 1

Sağlık ekiplerince, yaralılardan 5'i Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 11'i ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Mahallede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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