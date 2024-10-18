İki grup arasında kürekli yumruklu kavga

Bursa'da, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki grup arasında kürekli yumruklu kavga

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklarla birbirine vuran kalabalıkta bir kişi, eline aldığı kürekle karşı tarafa saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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