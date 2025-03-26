İki grup sokak ortasında silahlı kavgaya tutuştu: 6 yaralı
Batman'da iki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Batman'da Aydınlıkevler Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, yerini silahlı kavgaya bıraktı.
Kavgada 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde önlem aldıktan sonra inceleme yaptı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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