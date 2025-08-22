İki gün daha kavrulacağız
Hava sıcaklıkları bugün pik yapacak, cumartesi akşamdan itibaren düşüşe geçecek. Pazartesi İstanbul 26, İzmir 34 dereceleri görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bugün de yüksek seviyeleri görecek sıcak hava, cumartesiden itibaren karayelle birlikte serinleyecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan önümüzdeki gündere ilişkin tahminleri şöyle aktardı:
- Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.
- Marmara ve Ege'de iki gün; cuma ve cumartesi, İç Anadolu'da ise pazartesiye kadar 3 gün etkili olacak.
- İstanbul'da en sıcak gün cuma. 35 dereceye çıkacak sıcaklık, Balıkesir ve Bursa taraflarında 38-39'a yükselecek.
- Cumartesi Öğleden sonra, akşam saatlerinde rüzgar serinlik vermeye başlayacak.
- Pazar ve pazartesi kısa süreli yağışlar da olabilir İstanbul Karadeniz hattında. İzmir Bodrum hattında ise karayel kuvvetli eserek serinlik verecek ancak Balıkesir, Çanakkale, Manisa tarafında orman yangını riskini artıracak.
Bazı merkezlerde bugün hava sıcaklıkları şöyle olacak:
- Balıkesir 39 derece.
- İstanbul 32 derece.
- Denizli 39 derece.
- İzmir 37 derece.
- Adana 37 derece.
- Ankara 34 derece.
- Zonguldak 29 derece.
- Trabzon 29 derece.
- Erzurum 30 derece.
- Diyarbakır 40 derece.
- Gaziantep 40 derece.
