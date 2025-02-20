İki gün kirayı geciktirdiler: Fuhuş yalanı, av tüfekli saldırı, taksi kundaklaması

"HASTANEDEYİM AMA KORKUDAN UYUYAMIYORUM"



Hastanede tedavisi süren Hatun Umaç, restoranı 6 aydır işlettiğini belirterek, işyeri sahibi İdris İ.'nin kendisini çıkarmak istemesi üzerine husumetin başladığını söyledi.



Umaç, "İdris İ., kirayı iki gün geciktirdiğim için beni dükkandan çıkarmaya çalıştı. Karakola giderek kendisi hakkında şikayette bulundum. Canıma bir zarar gelirse bu kişinin sorumlu olacağını söyledim." dedi.



İki gün sonra şüphelinin elinde silahla gelerek hem dükkana hem de ayağına ateş ettiğini belirten Umaç, "Olayda annem ve babam da yaralandı. Ayağımdan vuruldum, ikinci ameliyatımı olacağım. Şimdi de ağabeyimin taksisini ateşe verdiler." diye konuştu.



Abisinin de taksisini yaktıklarını dile getiren Umaç, ailesinin can güvenliği olmadığını sözlerine ekledi.



"Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum. Her yerde de fuhuş yaptığımı söylemiş." diye konuşan Umaç, "Benim namusuma da laf atmasın. Şikayetçiyim ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.