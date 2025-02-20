İki gün kirayı geciktirdiler: Fuhuş yalanı, av tüfekli saldırı, taksi kundaklaması
Mülk sahibi ve kiracı anlaşmalıkları devam ediyor. Adana'da iki gün kirayı geciktiren restoran işletmecileri, mülk sahibi tarafından işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfekli saldırıda anne ve babası yaralanan, kendisi de ayağından vurulan Hatun Umaç, "Ailemizin can güvenli yok. Her yerde fuhuş yaptığımı söylemiş. Benim namusuma da laf atmasın." dedi. Umaç, bu kişilerin daha sonra ağabeyinin de taksisini ateşe verdiklerini iddia etti. Polisin aradığı firari İdris İ. ise "Herkes, ‘Başının çaresine bak' dedi. Ben de başımın çaresine baktım” diyerek sosyal medya hesabından video yayınladı.
Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde anne ve babası ile birlikte restoran işleten Hatun Umaç, iddiaya göre kirayı geciktirmesi nedeniyle çıkan tartışmada restorana gelen iş yeri sahibi İdris İ. ve yeğeni Fırat T.’nin av tüfekli saldırısına uğradı.
Hatun Umaç ile babası Bülent Umaç (47) ayağından annesi Yeliz Umaç (47) ise elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Umaç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hatun Umaç ise ayağından ameliyat edildikten sonra servise alındı.
TAKSİLERİ ATEŞE VERİLDİ
Olaydan iki gün sonra ise kimliği belirsiz bir kişi, Hatun Umaç’ın ağabeyi Aras Umaç'ın, restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken taksi ise demir yığınına döndü.
Polisin, pompalı tüfekli saldırganlar ile taksiyi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
"HASTANEDEYİM AMA KORKUDAN UYUYAMIYORUM"
Hastanede tedavisi süren Hatun Umaç, restoranı 6 aydır işlettiğini belirterek, işyeri sahibi İdris İ.'nin kendisini çıkarmak istemesi üzerine husumetin başladığını söyledi.
Umaç, "İdris İ., kirayı iki gün geciktirdiğim için beni dükkandan çıkarmaya çalıştı. Karakola giderek kendisi hakkında şikayette bulundum. Canıma bir zarar gelirse bu kişinin sorumlu olacağını söyledim." dedi.
İki gün sonra şüphelinin elinde silahla gelerek hem dükkana hem de ayağına ateş ettiğini belirten Umaç, "Olayda annem ve babam da yaralandı. Ayağımdan vuruldum, ikinci ameliyatımı olacağım. Şimdi de ağabeyimin taksisini ateşe verdiler." diye konuştu.
Abisinin de taksisini yaktıklarını dile getiren Umaç, ailesinin can güvenliği olmadığını sözlerine ekledi.
"Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum. Her yerde de fuhuş yaptığımı söylemiş." diye konuşan Umaç, "Benim namusuma da laf atmasın. Şikayetçiyim ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.
ŞÜPHELİ,OLAYDAN SONRA VİDEO PAYLAŞTI
İdris İ., olayın ardından sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Herkes 'Başının çaresine bak' diyor. Ben de gittim, başımın çaresine, istediğim gibi baktım. Olayın iç yüzü budur. Beni tahrik etmişlerdir. Tahrikten dolayı bu olay oldu." dedi.
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