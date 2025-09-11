İki gün önce ortadan kaybolmuştu: Cesedi ucurumda bulundu

Sivas'ta iki gün önce kaybolan adam, ölü bulundu.

Olay, İmranlı ilçesinde Eskidere ve Bulgurluk köylerinin yakınlarında meydana geldi.

Evinden 9 Eylül'de çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ali Rıza Kılıç'ın yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kılıç'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Bugün yapılan aramalarda, köy yakınlarındaki uçurumda ceset bulunduğu belirlendi ve cansız bedenin Ali Rıza Kılıç'a ait olduğu tespit edildi.

Kılıç'ın cesedi, incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.