İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde iki gündür haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.

İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kaynartepe Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Ali Güven’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, polis eşliğinde girdiklere evde Güven’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, defnedilmek üzere morga götürüldü.

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