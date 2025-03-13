İki günlük bebeği öldürüp çukura gömmüşlerdi: Anne ve anneanne 5 yıl sonra yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan İ.A. (38) iddiaya göre 2010 yılında sevgilisinden hamile kaldı. Bu sırada İ.A.’nın sevgilisi askere gitti. Hamileliğini 9 ay boyunca gizleyen İ.A., doğum sancıları tutunca, durumu ailesine anlattı.

BEBEĞİ ÇUKURA GÖMÜP ÜZERİNE BETON DÖKTÜLER

İ.A.'nın dünyaya getirdiği kız bebek, iki günlükken boğuldu, ardından da evin bahçesine kazılan çukura atılıp üzerine beton döküldü.

Olay, ankesörlü telefondan polisi arayan kişinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Polis, bahçede yaptığı kazıda bebeğin cansız bedenini buldu.

DAHA ÖNCE TUTUKLANDILAR SONRA TAHLİYE EDİLDİLER

Olayın ardından gözaltına alınan anne İ.A ile anneanne T.S. (64), tutuklandı.

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında anne ile kızı 2018 yılında tahliye edildi.

Devam eden süreçte mahkeme anne İ.A.’yı, "Yakın akrabayı öldürmek" suçundan müebbet, anneanne T.S.’yi ise "Yakın akrabayı öldürmeye iştirak" suçundan 15 yıl hapse çarptırdı.

YARGITAY 2020 YILINDA CEZALARI ONADI

Yargıtay'ın 2020 yılında cezaları onaması üzerine anne ile kızı her yerde aranmaya başlandı.

JASAT YAKALADI



İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, İ.A. ile T.S.'nin Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bulundukları belirlendi.





TUTUKLANDILAR

Anne ile kızı düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A ile annesi T.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

