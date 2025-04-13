İki hafta önce devraldığı iş yerine kurşun yağdı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde kıraathaneyi açmak için gelen iş yeri sahibi, camlarda gördüğü kurşun izleri üzerine 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, izlediği güvenlik kameralarında şapkalı bir kişinin iş yerini hedef alıp ateş açtığını gördü.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İş yerinde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İKİ HAFTA ÖNCE DEVRALMIŞ

İş yeri sahibi ise kimseyle husumetinin olmadığını, iki hafta önce devraldığını ifade etti.

