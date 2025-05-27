İki hırsızdan 1,5 milyonluk vurgun

Adana'da iki hırsız, girdikleri iki dairede 1,5 milyon liralık hırsızlık yaptı.

Olay, 2 Mayıs günü Çukurova'daki bir apartmanda meydana geldi.

Yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye S. ile D.K., bankada çalışan C.P.'nin dairesinin kapısını zorlayarak, içeri girdi.

Yatak odasındaki gardırobu açan şüpheliler, 240 gram bileziği çalıp, daireden ayrıldı.

Hırsızlığın ardından kaybolan şüphelilerin apartmana girdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Eve döndüğünde hırsızlığı fark eden C.P.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.