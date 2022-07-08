İki İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Ataşehir'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı.



Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde durağa yanaşan 34 VP 6066 plakalı İETT otobüsüne 34 JR 0036 plakalı İETT otobüsü arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle bu otobüsteki bir yolcu yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.



Kaza yapan araçlar, yoldan kaldırıldı.