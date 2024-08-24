İki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

İki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün 'un batısı ile 'nun doğusunda yerel kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında ise yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların pazar sabaha kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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