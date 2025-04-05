İki ilçeyi birbirine bağlayan yol çöktü!

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı, doğal güzellikleri sebebiyle "Doğa ve kültür yolu" olarak tanımlanan bölgede yoğun kar yağışları sonrası heyelanlar yaşandı.



Bölgede çeşitli zamanlarda yaşanan heyelanlardan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi ekipleri yolun bakım ve onarımını yapıp yeniden asfalt dökerek ulaşıma açtı. Ancak aynı bölgede kıs sürede bir heyelan daha yaşandı. Yeni yapılan yoldaki asfalt çatladı, yan bahçede toprak kayması oldu.



Hendek Bakacak Mahallesi Muhtarı Saffet Sarı, çöken yolun bulunduğu yeri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sarı, "Yol 15 gün önce onarıldı. Fakat çökmeler devam ediyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Yolun çökmesi sebebiyle araçların geçişleri zor oluyor" dedi.



Sarı'nın çektiği görüntülerde yeni asfalt yolun çatlayıp ayrıldığı, yolun yan tarafındaki fındık bahçesinde toprak kaymalarının olduğu görüldü.