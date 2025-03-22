İki ilde 107 yerleşim yola kapandı

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kar yağışının etkili olduğu il merkezinde ise görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



BİTLİS



Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 100 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



Kentte dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 100 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.



Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.