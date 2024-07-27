İki ilde 19 göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.



Ekipler, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Tekirdağ'da da jandarma ekipleri Ergene ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Araçta yapılan kontrolde, Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.