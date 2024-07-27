İki ilde 19 göçmen yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

İki ilde 19 göçmen yakalandı

Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

'da da jandarma ekipleri Ergene ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, Suriye uyruklu 7 düzensiz yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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