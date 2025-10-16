İki ilde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İki ilde 20 düzensiz göçmen yakalandı

'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

