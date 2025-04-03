İki ilde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde kaçak yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

İki ilde 20 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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