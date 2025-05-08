İki ilde 38 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde ülkeye kaçak yollarla giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İki ilde 38 düzensiz göçmen yakalandı
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'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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