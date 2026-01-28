İki ilde büyük narkotik operasyonu: 445 gözaltı

Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında bu sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

İki ildeki baskınlarda 445 şüpheli gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyonlarda 302 kilogram uyuşturucu madde, beş bin uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ile çok sayıda silah ele geçirildi.

YERLİKAYA: TEDARİK ZİNCİRİNİN HER HALKASINI KIRIYORUZ

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz." dedi.

Yerlikaya, "Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz." ifadelerini kullandı.