İki ilde denize giriş yasağı

Sakarya'da elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.



Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oldu.



Elverişsiz koşullar nedeniyle kaymakamlıklar denize girmeyi yasakladı.



Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyardı.



KOCAELİ'DE DE YASAK VAR



Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.



Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Eylül Cumartesi ve 10 Eylül Pazar günü ilçede bulunan tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.



Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

