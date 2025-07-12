İki ilde düzensiz göçmenler yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla yurda giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İki ilde düzensiz göçmenler yakalandı
Foto: Arşiv

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 24 düzensiz tespit etti. Yakalanan bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...