İki ilde düzensiz göçmenler yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla yurda giren 33 düzensiz göçmen yakalandı.
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Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 24 düzensiz göçmen tespit etti. Yakalanan bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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