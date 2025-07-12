İki ilde düzensiz göçmenler yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 24 düzensiz göçmen tespit etti. Yakalanan bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.