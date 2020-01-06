İki ilde eğitime kar engeli

Eskişehir ve Kütahya'da yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelindeki tüm okul ve kurumlarda bugün eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.

Kütahya'da da Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşımalı merkezi okullar, Şaphane, Hisarcik ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Emet ilçesinde de temel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.



FIRTINA TATİLİ

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildidiği bildirildi.

Bölgede dünden bu yana etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla Gökçeada'daki bazı evlerin çatıları uçtu, kiremitleri yola savruldu.



Öğrencilerin bu tür olumsuzluklardan zarar görmemeleri amacıyla ilçedeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.



Bozcaada'da da kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı.