İki ilde eğitime kar engeli

Balkanlardan gelen yeni soğuk hava sistemi nedeniyle eğitim-öğretimin yılının ikinci döneminin başlayacağı bugün Tekirdağ'ın 2, Kırklareli'nin 3 ilçesinde okullar tatil edildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğinin duyurulduğu açıklamada il genelinde taşımalı eğitimin de yapılmayacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TEKİRDAĞ'IN İKİ İLÇESİNDE TATİL İLAN EDİLDİ

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.