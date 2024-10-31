İki ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İki ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Örgütün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yapan 8 şüpheli, İzmir ve 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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