İki ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.



Örgütün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yapan 8 şüpheli, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.