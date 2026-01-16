İki ilde fuhuş operasyonu. 10 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik Sakarya ve İstanbul'da operasyon gerçekleştirildi.

9 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda F.K. (19), M.A. (20), G.Ç. (31), M.T. (26), M.Ş. (30), O.B. (30), Ç.Ö. (36), S.S. (23), E.Ç. (42) ve S.K. (38) isimli 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda fuhşa zorlandığı değerlendirilen 12 kadın koruma altına alındı. Bu kadınlardan 2'sinin yaşının küçük olduğu belirlenirken, yabancı uyruklu olanların sınır dışı edilmeleri için yasal süreç başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın toplam 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.