İki ilde iki çocuk ağabey katili oldu

İki ilde iki çocuk, tartıştığı ağabeylerini öldürdü.



İzmir'in Buca ilçesi Dumlupınar Mahallesi 88 sokakta bulunan evde Sedat S.(30) ile kardeşi Vedat S.(16) belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat S. ağabeyini tabancayla vurduktan sonra kaçtı.



Çevredekiler silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler Sedat S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Vedat S.'yi Uşak'ta yakaladı.



Zanlının yapılan sorgusunda ağabeyinden şiddet gördüğü için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.



Ayrıca Vedat S. olayı gerçekleştirdikten sonra diğer ağabeyi M.S.'ye de "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı öğrenildi.



Sedat S.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



SİVAS'TA DA BİR ÇOCUK EVE GEÇ GELDİĞİ İÇİN KENDİSİNİ UYARAN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Sivas'ta da kardeşi tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Selçuklu Mahallesi Buhara Caddesi'nde ailesiyle yaşayan F.S. (25), eve geç gelen kardeşi O.S'yi (16) uyardı.



Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine lise öğrencisi O.S, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi F.S'yi karnından bıçakladı.



Ağır yaralanan F.S, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



O.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.