İki ilde kadın cinayeti

Isparta ve İzmir'de iki kadın öldürüldü.

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde karısını döverek öldüren kişi, kendini asarak intihar etti.



Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salman, eşini döverek öldürdü, ardından evin bodrum katında kendini asarak intihar etti.



Misafirlikten dönen kayınvalide Fadime Salman, gelininin cansız bedeniyle karşılaştı.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Evde inceleme yapan ekipler, Salman'ın, eşini öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiğini belirledi.



Ankara'da yaşadıkları öğrenilen Salman çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.

İZMİR

Olay, saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi.

İddiaya göre, Kader Değirmen (38), kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu.

Bunun üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda olayı H.D'nin yaptığını tespit etti.



Polis ekipleri H.D'nin bir kamyonet ile kaçtığı bilgisini aldıktan sonşüphelinin yakalanması için olay yerinin yakınını ablukaya aldı.



Yapılan çalışmalar sonucunda H.D, polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D'nin kimliğini verdi.



Durumdan şüphelenen polis, şüphelinin üzerinde yaptığı inceleme sonrasında üzerinden kendine ait kimliği çıktı.



Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan, Kader Değirmen'in cansız bedeninin bulunduğu çiftlik evinde polis ekipleri inceleme yaptı. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.