İki ilde kadın cinayeti

Ankara ve İzmir'de iki kadın öldürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde, bir çocukları olduğu öğrenilen Zehra Barbak (37) ile eşi Kayhan Barbak (39) arasında iddiaya göre; saat 05.00 sıralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kayhan Barbak, eşini bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp, eşi tarafından bıçaklandığını söyledi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Barbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Kayhan Barbak'ı evdeki kan izlerini takip ederek, suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı. Kayhan Barbak'ın ilk ifadesinde; cinayeti, kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği belirtildi.

ANKARA'DA DA KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ



Ankara'nın Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde de dün öğle saatlerinde Mikail Başer (45) ile eşi Sultan Başer (38) henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail Başer, eşini tabancayla vurdu.

